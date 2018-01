Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò (FI): “Movimento in politica per riformare l’Italia”

Agenpress. “Gli ultimi dati diffusi dall’Istat dimostrano quanto sia grave il problema del precariato del lavoro e della disoccupazione giovanile. Tutto ciò è inaccettabile”. Lo ha dichiarato il presidente di Unione Cristiana, il senatore di Forza Italia Scilipoti Isgrò, durante una riunione dell’ufficio di presidenza del movimento Unione Cristiana, per la presentazione delle probabili candidature in vista delle prossime elezioni regionali e nazionali del 4 marzo.

“Accanto a tale emergenza, che è tra le più sentite dall’opinione pubblica – ha aggiunto l’esponente azzurro -, ve ne sono altre come quelle legate all’immigrazione, ai sempre più numerosi casi di malasanità, allo scarso sostegno pubblico verso il terzo settore e i ceti sociali meno abbienti. E’ opportuno dunque scendere in campo per riformare il nostro paese mediante anche, come suggerito durante l’incontro dalla Dott.sa Franchini già presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali con sede a Roma, l’impegno a istituire a livello nazionale la figura del Garante dei cittadini.

Unione Cristiana- ha concluso il parlamentare – sta lavorando con Forza Italia in vista della preparazione delle proprie liste o, se ciò fosse impossibile, per l’inserimento di alcuni suoi candidati in quelle del partito. Discuterà di tutto questo nell’incontro del coordinamento nazionale di sabato prossimo in via Merulana 60 a Roma”.