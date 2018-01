Grasso. (Liberi e Uguali). M5S “ondivago”, impossibile alleanza. Art. 18 dà dignità e tutela al lavoro

Agenpress – “Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un’altra; fanno discussione sull’euro, euro si euro no, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un’eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita”.

Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su rai Tre, dove ha parlato anche dell’art. 18, che “dà dignità e tutela al lavoro, la tutela del lavoro va posta in tutte le situazioni in cui c’è lavoro. Ho parlato con tanti imprenditori che mi hanno detto: “se abbiamo un impiegato bravo perché licenziarlo se non ci sono motivi particolari decisi da un giudice?”. Ripeto il lavoro è un diritto universale, non possiamo non tutelarlo in tutte le sue forme anche nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti”.