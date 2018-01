Ignazio Marino condannato a 2 anni per peculato

Agenpress. La Corte di Appello di Roma ha condannato l’intera attività di rappresentanza dell’ex sindaco Ignazio Marino. I giudici sostengono che in 28 mesi di attività, il Sindaco abbia pagato tra il 2013 e il 2015 cene private con la carta di credito del Campidoglio, spacciandole nei giustificativi di spesa per incontri istituzionali.

Marino si sarebbe seduto al tavolo con amici e parenti, comprese la moglie e la madre, spendendo circa 12mila e 700 euro. I reati contestati sono: falso e peculato, per la vicenda degli scontrini, e truffa, in relazione ai compensi per alcuni collaboratori fittizi della Onlus Imagine, da lui fondata.

“Sono amareggiato anche se tranquillo con la mia coscienza – dichiara – perché so di non aver mai speso 1 euro pubblico per fini privati. Continuerò la mia battaglia per la verità e la giustizia in Cassazione”.