Molestie. Izzo (Radicali): “Oui, #JesuisCatherineDeneuve”

«Per aver firmato, insieme ad altre 99 donne francesi, una lettera su "Le Monde" a proposito di ciò che secondo loro è "molestia sessuale" e ciò che non lo è, Catherine Deneuve è stata subito pesantemente attaccata, in particolare al di qua delle Alpi. In fondo, in quel testo, c'è soprattutto la messa in guardia da una deriva possibile, se non già in corso, del pur sacrosanto movimento #Metoo, partito dal mondo del cinema americano. Deneuve & Co. forse esagerano nel descrivere le "avances" lecite o sbagliano proprio quando scrivono che esisterebbe una "pulsione sessuale" e che essa sarebbe "per sua natura offensiva e selvaggia", tuttavia la loro denuncia di un crescente clima da Puritanesimo, se non da Inquisizione, avrebbe i suoi perché. Con cui però, almeno dalle nostre parti, non ci si può e non ci si deve neanche confrontare. Del resto siamo lo stesso Paese in cui se un Radicale osa dire che il 41bis carcerario è un regime assimilabile alla tortura, si trova subito i "professionisti dell'antimafia" che gli danno del mafioso; oppure sarà un fascista chi proverà a difendere i diritti di tutti, persino dei fascisti. Così, se un centinaio di donne si permettono di criticare l'Antimolestia, saranno moleste e persino molestate. E allora: "Oui, #JesuisCatherineDeneuve"!», così Paolo Izzo, scrittore e militante del Partito Radicale, in una delle sue consuete lettere ai giornali.