Palermo. Laboratorio creativo a Villa Trabia. Aiutiamo gli uccelli realizzando mangiatoie con pigne, semi e margarina

Agenpress – Domenica 14 gennaio la Sezione Lipu di Palermo organizzerà a Villa Trabia un laboratorio per famiglie per la realizzazione di mangiatoie con pigne, semi e margarina.

Con pochi e semplici ingredienti, muniti di vaschette e palette e seduti a terra su di una stuoia a contatto diretto con la natura, impasteremo i semi nella margarina spalmandola nelle pigne che raccoglieremo nella villa stessa. Il risultato finale sarà una bellissima e nutriente mangiatoia da appendere negli alberi o nel proprio giardino di casa.

Il motivo principale di appendere una mangiatoia nel proprio giardino o balcone di casa nei mesi invernali è quello di aiutare gli uccelli a superare il rigoroso freddo, soprattutto a quote o latitudini superiori. Molti uccelli, infatti, si cibano di insetti che però sono quasi del tutto assenti durante la stagione fredda e quindi cambiano la dieta alimentandosi di bacche e frutta (tordi, pettirossi, capinere, cince, ecc), ma quando pioggia e neve, o peggio ancora le gelate rendono impossibile procurarsi il cibo da soli, ecco allora che entriamo in gioco noi costruendo le mangiatoie.

Appuntamento quindi per domenica 14 gennaio a Villa Trabia, ingresso da via Salinas, dalle ore 10.00 alle 13.00. Il laboratorio sarà svolto in un boschetto vicino il grande piazzale in terra battuta, dalla parte opposta al parco giochi (mappa in allegato). L’evento è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita. Sarà gradita una donazione.

L’evento potrebbe essere rinviato in caso di condizioni meteo avverse o nel caso il terreno sia allagato.

Info: palermo@lipu.it, Tel. 3492196124 , www.lipupalermo.it