Roma. Macron da Mattarella e Gentiloni. “Vogliamo rendere l’Europa più sovrana, unita e democratica

Agenpress – Il presidente francese Emmanuel Macron è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era presente all’incontro il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

Si è poi recato a palazzo Chigi per il colloquio con il premier Paolo Gentiloni: “Abbiamo deciso di dare una cornice più stabile e ambiziosa con l’idea, emersa al vertice di Lione e messa fuoco qui, di un trattato bilaterale che dia una struttura ancora più sistematica e favorevole alla nostra cooperazione. Il trattato rende ancora più forti le nostri relazioni”, ha detto il premier italiano al termine dell’incontro.

“Abbiamo avuto occasione per rinnovare nostri impegni bilaterali che abbiamo preso mesi fa nel vertice di Lione. E’ inutile ricordare quanto siamo importanti, storici e straordinari i rapporti tra Francia e Italia, rapporti che hanno radici nelle nostre civiltà e nella nostra cultura comune che si alimentano di una cooperazione dal punto di vista economico molto importante”.

“L’Italia ha fatto un ottimo lavoro nel 2017, cui rendo omaggio, per ridurre la destabilizzazione causata dal fenomeno migratorio. Ha tutto il mio rispetto per il lavoro condotto”, ha detto poi in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Paolo Gentiloni.

“Al livello europeo” sul fronte dell’emergenza immigrazione “speriamo possano essere approvate” nuove regole per “mettere fine alle profonde disfunzioni del regolamento di Dublino”. “Vogliamo rendere l’Europa più sovrana, unita e democratica”.

“Spetterà al popolo italiano esprimersi e decidere” nelle vicine elezioni politiche “ma consentitemi che l’Europa ha avuto molta fortuna ad avere Paolo Gentiloni negli ultimi mesi nella sua funzione. Un’Italia che crede nell’Europa è buona e positiva per l’Europa: mi auguro che possiamo continuare il lavoro importante e ambizioso che abbiamo avviato”, ha aggiunto.

“L’Italia entra in un periodo elettorale. Voglio sottolineare quanto sono stato contento di lavorare con Paolo Gentiloni in questi mesi, la sua azione in Italia e in Europa ha consentito di avviare una nuova dinamica”.

Visita privata alla Domus Aurea, la reggia di Nerone. A una domanda dei giornalisti se gli piacesse Roma, il premier francese ha risposto “beaucoup” (“molto”). “È favoloso, è una testimonianza del genio europeo di tutte le epoche», ha continuato Macron, aggiungendo di voler “continuare a fare grandi cose con l’Italia. Continueremo con l’ambizione fra i nostri paesi e l’ambizione europea”.