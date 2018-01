Salvini. Renzi è un ignorante. Abolizione legge Fornero si paga “rimettendo i soldi in tasca

Agenpress – “Renzi è un ignorante che dimostra la sua ignoranza. Io i vaccini ai miei figli li ho fatti fare, ma sono contrario all’obbligo. La Lega ha anche proposto che lo Stato si faccia carico di esami pre vaccinali. La verità è che siamo l’unico Paese al mondo sotto esperimento, nessun altro ha dieci vaccini obbligatori. Quanto ai 5 Stelle, cambiano idea troppo spesso per poterci fare patti”.

Lo dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini, sull’ipotesi avanzata da Renzi secondo il quale, data la posizione sui vaccini, “esiste un’alleanza non scritta (per ora)” tra Lega e i 5 Stelle.

Salvini rilancia poi la proposta: di “uno stipendio minimo orario al di sotto del quale non si possa andare” mentre l’abolizione della legge Fornero si paga “rimettendo i soldi in tasca. Così la gente li spende e l’economia riparte. Un’altra cosa su cui io e Berlusconi non siamo d’accordo è il limite di spesa per il contante: lui lo fisserebbe a 5.000 euro, io lo abolirei del tutto”.

Sulle elezioni in Lombardia, “i sondaggi commissionati, da altri e non da noi – aggiunge quindi su Attilio Fontana che la Lega vuole in sostituzione di Maroni -, ci dicono che è in ampio vantaggio comunque”. Sul fatto che Silvio Berlusconi ha rilanciato il nome di Mariastella Gelmini, Salvini si mostra comunque sereno: “Mah, se qualcuno ha voluto fare approfondimenti, ci sta. Un paio di giorni di riflessione ci possono stare”.