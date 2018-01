Botta risposta tra Boldrini e Salvini. “Non escludo di denunciarlo”. Replica: “la sua carriera è finita”

Agenpress – “Salvini? La distanza tra me e lui è abissale. La paura, la sopraffazione sono la sua cifra e lui è un simpatico signore che ha paragonato la terza carica dello Stato ad una bambola gonfiabile: non escludo di denunciarlo “.

Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini. “Fino a questo momento da presidente della Camera ho cercato di evitare denunce. Ma mi sono resa conto che da quando, ad agosto, ho iniziato a denunciare chi mi insulta sul web, le cose sono cambiate: questi leoni da tastiera si sono dati a gambe e questo deve essere un segnale a tutte le donne a cui io dico ‘denunciate'”.

Immediata la replica di Matteo Salvini. “La signora Boldrini invece di chiedere scusa agli italiani per il suo nulla pensa a querelarmi. Sono preoccupatissimo. Che dite, ha capito che la sua carriera è finita”.

Non si è fatta attendere la controreplica. “Salvini non sa esporre un concetto senza insultare,non ha idee né argomenti. Per questo dovrebbe scusarsi con gli italiani: al Paese servono proposte serie, non improbabili slogan e volgarità. Noi abbiamo altro di cui occuparci #Disuguaglianze #Lavoro #Ambiente #Studio #Diritti”.