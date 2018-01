Centrodestra. Brunetta (FI). Siamo al 40%, torneremo a Palazzo Chigi

Agenpress – “Il centrodestra è in grande salute, tanto in Italia quanto nel Veneto. Per tutti i sondaggi siamo tra il 38 e il 40%, con grande distacco, di almeno dieci punti, dal Movimento 5 stelle e dal centrosinistra di Renzi, sempre più in caduta libera. Abbiamo una grande responsabilità e abbiamo la grande occasione di vincere e di tornare a Palazzo Chigi”.

Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Proprio ieri abbiamo chiuso con i quattro petali del centrodestra – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia – i 10 punti programmatici comuni, che rappresentano la base per la nostra proposta di governo. La prossima settimana questo documento verrà presentato ufficialmente e sarà un momento molto importante”.

“La nostra coalizione, la coalizione di centrodestra è unita”, ha detto a Vicenza, ad una conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco Fabio Mantovani. “Siamo stati uniti anche nel referendum sull’autonomia, abbiamo avuto un grande risultato, abbiamo fatto una battaglia giusta e dalla parte dei cittadini. Io penso che l’esperienza dei referendum di Lombardia e Veneto possa essere replicata anche in tutte le altre Regioni italiane per avere meno Stato invadente al Nord, più Stato efficiente al Sud. Risposte immediate a Lombardia e Veneto, ma anche una riforma della Costituzione per perfezionare il rapporto tra Stato e Regioni e per delineare meglio le relative competenze. Su questo siamo in linea con il presidente Zaia, e siamo certi che con il centrodestra al governo si muoverà finalmente qualcosa”.