Elezioni: Boccardi (FI), solo Berlusconi comprende mondo imprese

Agenpress. “Sul tema del lavoro in questi giorni si stanno cimentando i leader dei vari partiti ma è evidente che soltanto il Presidente Berlusconi, per la sua esperienza di imprenditore prima, e uomo di governo poi, conosce quanto sia difficile, direi quasi eroico, fare impresa in Italia e dover stare sempre in trincea a combattere contro l’oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria. L’Italia ha enormi potenzialità ma per vederle realizzate occorre affidarsi a chi, come Berlusconi, ha dimostrato di saper fare impresa e saper governare”.

Lo afferma Michele Boccardi, senatore pugliese di Forza Italia.