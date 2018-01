Agenpress “Grillo si distaccherà sempre più dal M5S perché ha capito che non andrà mai al governo, non avendo una classe dirigente all’altezza. E senza Grillo i cinque stelle si faranno una guerra spietata che li porterà all’autodistruzione. Gli elettori che protestano, e hanno tutte le ragioni per farlo, vogliono però soluzioni ai loro problemi, soluzioni che il M5S non è in grado di dare”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.