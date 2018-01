Elezioni, Scilipoti Isgrò (FI): “Unione Cristiana in campo per il progresso dell’Italia”

Agenpress. “Noi cristiani rappresentiamo la maggioranza degli italiani e abbiamo la responsabilità di non consegnare il nostro amato paese nelle mani di coloro che sono impreparati a governarlo”.

Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò.

“E’ stata convocata per domani alle 9:30 una riunione del coordinamento nazionale del nostro movimento, in via Merulana 60 a Roma – aggiunge il senatore di Forza Italia –, per discutere i contenuti del nostro programma, a partire dal lavoro precario che è la vera emergenza nazionale. Sono sempre più numerosi infatti i giovani in cerca di un’occupazione stabile e retribuita dignitosamente, così come le famiglie che vivono sotto la soglia della povertà. Desideriamo offrire il nostro contributo anche per alleviare le sofferenze degli anziani, rafforzare la sanità e l’innovazione tecnologica, destinare maggiori investimenti al terzo settore, risolvere i problemi delle pensioni e dell’immigrazione.

Unione Cristiana – conclude l’esponente azzurro – sta preparando le sue liste, per le prossime elezioni regionali e nazionali, in coordinamento con Forza Italia e non esclude, in caso di difficoltà, l’inserimento di alcuni suoi candidati in quelle del partito”.