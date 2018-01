Germania. Accordo su Grande Coalizione Cdu, Csu e Spd. Merkel. “Ho lavorato per un governo stabile”

Agenpress – Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) e Horst Seehofer (CSU) hanno portano a casa un accordo di base per la formazione di un governo che arriverà probabilmente entro marzo, ma che ha ancora un ultimo e non indifferente ostacolo da superare: il voto della base dell’SPD il prossimo 21 gennaio. Una consultazione tutt’altro che scontata e che rischia di lacerare ancora di più un partito diviso da tempo sulla oramai più che decennale collaborazione politica con l’Unione (CDU/CSU).

In una conferenza stampa congiunta hanno espresso soddisfazione per il risultato, anche se il leader Spd ha puntualizzato che ci sono state “turbolenze” durante i colloqui. Merkel ha espresso l’auspicio di poter formare “un governo stabile” ma Seehofer ha ammesso che è probabile che nasca prima di Pasqua.

Tra i punti di maggiore interesse per il resto del mondo, rimasto col fiato sospeso negli ultimi tre mesi e mezzo di vacatio tedesca, c’è sicuramente quello elencato per primo, in cui si rinnova “l’impegno per l’Europa”. Merkel. Schulz e Seehofer prometto un rafforzamento del Parlamento europeo, la costruzione di una “politica estera e della difesa comuni”.

Il documento sottoscritto i leader hanno concordato una forte limitazione al ricongiungimento famigliare dei migranti, con un massimo di mille persone al mese che possono beneficiare di questo regime. Si tratta di una misura più vicina alle posizioni conservatrici rispetto a quelle dei socialdemocratici. I leader di Cdu-Csu e Spd hanno anche deciso di attuare nuove condizioni per l’accoglienza dei rifugiati, in particolare non fornendo più sistematicamente aiuti finanziari ma optando, in alcuni casi, per aiuti materiali.

Nella lunga nottata di trattative è stato anche sciolto il nodo relativo alle tasse. Raggiunto l’accordo di non aumentare l’aliquota massima di imposta, come invece chiedeva l’Spd, e di permettere il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese.

Le dirigenze dei partiti dell’Unione (Cdu-Csu) e dell’Spd hanno trovato un accordo sull’assicurazione sanitaria. D’ora in poi si tornerà al sistema per cui i contributi assicurativi riguardo al trattamento sanitario saranno condivisi in ugual misura tra datore di lavoro e lavoratore.

Spd e Cdu-Csu vogliono aumentare i contributi per l’Unione europea. “Vogliamo rafforzare finanziariamente l’Europa in modo che possa mettere in pratica meglio i suoi compiti: di questo ci occuperemo nella realizzazione del prossimo budget finanziario”, ha detto uno dei presenti al tavolo dei negoziati alla Dpa. “Siamo anche pronti a contributi maggiori della Germania nel bilancio europeo”.

La cancelliera ha promesso che il nuovo governo che sta provando a formare lavorerà per un “nuovo inizio” per l’Europa. “Il mondo non sta aspettando noi, abbiamo bisogno di un nuovo inizio in Europa”, ha detto al termine di oltre 24 ore di negoziati fra il blocco conservatore, composto da Cdu-Csu e Spd. “Un nuovo inizio per l’Europa è anche un nuovo inizio per la Germania”, ha dichiarato.

“Abbiamo raggiunto un risultato eccezionale”. Lo ha affermato il leader del partito socialdemocratico Martin Schulz, mettendo l’accento sui risultati raggiunti “per un contratto di governo” sullo stato sociale, con l’aumento degli aiuti alle famiglie, gli investimenti nel sistema della formazione. “Abbiamo raggiunto l’unanimità con i nostri negoziatori del Spd”.

E’ possibile la costituzione di un governo entro Pasqua, secondo il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Horst Seehofer. “Credo che che riusciremo a formare un governo entro Pasqua a condizione che il congresso dell’Spd dia il suo consenso e che sia mantenuta la velocità che abbiamo raggiunto durante questi colloqui esplorativi”, ha detto il leader bavarese nel corso della conferenza stampa stamattina a Berlino. Il suo partito, ha aggiunto Seehofer, ha condiviso l’accordo all’unanimità.