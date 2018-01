Lega. Maroni. “Viva Salvini premier” e “sostegno ad Attilio Fontana”

Agenpress – “Mi sono sfogato perché mi sono sentito trattato un po’ male, fine. Ora si torna a lavorare come prima a sostegno di Salvini premier perché questo fanno i leghisti e io sono della Lega”.

Lo ha detto Roberto Maroni riferendosi alle parole usate nei confronti di Matteo Salvini apparse nell’intervista di ieri su Il Foglio, dove definiva quest’ultimo “uno stalinista”.

“E’ stato uno sfogo umano” e “non politico”, ha aggiunto, dicendosi “dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. Viva Salvini premier”.

Maroni dice di avere “altri progetti in mente fuori dalla politica e sono molto felice di questa scelta perché è una vita nuova. Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà. Retroscena? Patti segreti? Tutte stupidaggini”.

“La vicenda è chiusa. Lo sostengo lealmente come candidato premier e adesso mi occupo della Regione per sostenere Attilio Fontana”.

“Da oggi non dico più nulla per quanto riguarda la politica, faccio solo il presidente della Regione e confermo che dal 5 di marzo mi occuperò di altro. Tutte queste ricostruzioni sono fantasiose”.

Parlando dei suoi progetti per il futuro, Maroni ha detto che riguardano “la vita privata, fuori dalla politica e fuori dalle istituzioni che ho servito per tanti anni con onestà e con rigore e competenza”. Il governatore si è detto “assolutamente” non deluso della politica. “Sono super soddisfatto di quello che ho fatto. Ho fatto cose che mai avrei immaginato di fare e nella mia terza vita cercherò di fare cose con altrettanto successo e soddisfazione”.