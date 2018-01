Torino. Si dimettono i revisori dei conti del Comune. Contrasti con Appendino. “Forti pressioni”

Agenpress – Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torino ha rassegnato le proprie dimissioni, il presidente Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso – che nel dicembre 2015, come da legge, sono stati estratti a sorte dalla prefettura in maniera tale da garantire la loro indipendenza dal potere politico-amministrativo.

Nel motivare la decisione, gli esperti contabili parlano di “difficoltà nello scambio di comunicazioni e ostacoli nell’attività di raccordo” tra l’Ente e il Collegio e tra questo e il Consiglio comunale. “L’assenza di collaborazione e le pressioni ricevute – si legge nella lettera di dimissioni – sono state fonte anche di disagi operativi e di incomprensioni”.

I tre erano entrati in rotta di collisione con l’amministrazione Cinque Stelle per la questione del debito Ream, 5 milioni di euro da restituire alla società della Fondazione Crt, vicenda su cui la procura ha aperto un’inchiesta in cui sono indagati l’assessore al Bilancio Sergio Rolando, la sindaca Chiara Appendino e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. I tre del collegio dei revisori di Palazzo Civico hanno sottolineato che il Comune e l’amministrazione Cinque Stelle non gli avevano messi a parte dei documenti. “Nella lettera di dimissioni i tre parlano di forti pressioni e di impossibilità operative”

Nello specifico, l’organo di revisione, presieduto da Herri Fenoglio, aveva ingaggiato con l’amministrazione pentastellata un vero e proprio braccio di ferro sul debito Ream, la caparra di 5 milioni di euro che la Città di Torino deve restituire alla società nell’ambito del progetto Westinghouse. I revisori hanno inoltre bocciato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il bilancio consolidato 2016, ma per Appendino e Rolando non era necessario in quanto ci sarebbe stata una trattativa per la restituzione. Fenoglio e le colleghe hanno quindi fatto un esposto alla procura di Torino che il 17 ottobre ha portato all’inchiesta per falso ideologico in atto pubblico contro la sindaca, l’assessore e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana, e da allora sono stati sentiti più volte dai procuratori aggiunti Enrica Gabetta e Marco Gianoglio come persone informate sui fatti.

“Revisori poco credibili, non ci fidiamo più”, avevano sostenuto i consiglieri pentastellati, che si erano detti “rammaricati” del parere dei revisori, mentre l’assessore al Bilancio Sergio Rolando ha sempre sostenuto “l’applicazione della legge” da parte dell’amministrazione. Di qui le dimissioni dell’Organo di Controllo che, ricordano i revisori, ” per definizione estraneo alle dinamiche politiche interne dell’Ente e deve essere dotato del supporto adeguato per lo svolgimento della sua attività di vigilanza e collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo dell’Organo Consiliare”.