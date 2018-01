Turkmenistan. Vietate e sequestrate auto nere. I privati debbono ridipingerle. Portano sfortuna

Agenpress – Al bando le auto nere in Turkmenistan, uno stato confinante con Afghanistan, Iran, Kazakistan e Uzbekistan, una volta parte dell’Unione Sovietica. Il presidente Gurbanguly Berdimukhamedov avrebbe infatti bandito dalla capitale Asgabat tutte le auto di quel colore, procedendo al sequestro anche delle auto dei privati.

In realtà, in Turkmenistan già dal 2015 non si può più importare autoveicoli con questo colore; a rincarare la dose, adesso, ci sarebbe il divieto di circolazione delle “cars in black”. Il provvedimento riguarda il territorio di Asgabat e – secondo quanto riportato sul Web da Chronicles of Turkmenistan– sarebbe già stata eseguita una prima fase operativa da parte della polizia, che avrebbe sequestrato un ingente quantitativo di auto (private!) verniciate di nero, e “inconsapevolmente” parcheggiate in strada dai rispettivi proprietari. I quali, per recuperarle, devono sottoscrivere un impegno ad una riverniciatura delle carrozzerie in una nuova tinta: una volta firmato il documento, che svolge funzione di lasciapassare, saranno liberi di circolare fino alla sosta dal carrozziere per il cambio di nuance al proprio autoveicolo.

Per riavere le proprie auto, riporta il sito Chronicles of Turkmenistan, i proprietari sarebbero costretti a firmare l’impegno a ridipingerle e in seguito al provvedimento, che sarebbe in vigore dal primo gennaio 2018, le tariffe per i servizi di verniciatura delle auto sarebbero raddoppiate, passando da 500 a 1.000 dollari.

La motivazione ufficiale di questa normativa? Non è stata fornita alla popolazione, in balia dei capricci presidenziali. Sembra però che Berdymukhamedov sia molto scaramantico: è convinto che le automobili nere portino sfortuna. Inoltre, per accanimento della sorte, il suo colore preferito è il bianco, tinta che invece è considerata di buon auspicio.