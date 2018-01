USA. Donald Trump annulla visita a Londra. Sadik Khan: “non è il benvenuto”

Agenpress – Donald Trump ha spiegato in un Tweet l’annullamento della visita in Gran Bretagna per inaugurare la nuova ambasciata Usa a Londra. E’ dovuto al suo disappunto nei confronti del suo predecessore Barack Obama, il quale avrebbe venduto l’attuale ambasciata per “noccioline”, per costruirne una da 1,2 miliardi di dollari: “Cattivo affare, Volevano che io tagliassi il nastro-NO!”.

Donald Trump fu invitato nel Regno Unito per una visita di Stato dalla premier Theresa May subito dopo il suo insediamento alla presidenza degli Usa. L’occasione appunto l’inaugurazione ufficiale prevista a febbraio della nuova mega ambasciata americana nel Regno.

Immediata la reazione del sindaco laburista di Londra, Sadik Khan. “Molti londinesi avevano messo bene in chiaro come Donald Trump non fosse il benvenuto qui con la sua agenda che alimenta le divisioni. Sembra che egli abbia finalmente ricevuto il messaggio”.

Sulla stessa falsariga si schierano, fra gli altri, il leader del Labour, Jeremy Corbyn, apertamente contrario fin dall’inizio all’invito al presidente-tycoon; Brendan Cox, vedovo della deputata laburista Jo Cox uccisa un anno e mezzo fa da un simpatizzante dell’ultradestra inglese; e Owen Jones, columnist del progressista Guardian e portavoce di fatto delle iniziative di ‘Stop Trump’. “Donald Trump ha cancellato la visita in Gran Bretagna. Perché? Perché sapeva che ad attenderlo ci sarebbero state milioni di persone nelle strade. E se questo buffone razzista cambiasse idea, gli daremmo il benvenuto che merita. Stop Trump”.