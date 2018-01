Usa. Trump si difende sulla frase su immigrati. ONU. “Scioccanti, vergognose e razziste”

Agenpress – “Ho usato un linguaggio duro ma non come scrivono i media. Quello che è stato veramente duro è stata la proposta che mi era stata avanzata sul Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), una grossa battuta d’arresto”.

E’ la difesa di Donald Trump dopo che il Washington Post ha raccontato di un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del congresso, nel corso del quale aveva detto: “Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi?”, riferendosi ad Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani.

A chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani ha replicato che “sarebbe molto meglio per gli Usa portare più persone da Paesi come la Norvegia”.

Immediata la reazione di Haiti. L’ambasciatore in Usa, Paul Altidor, ha fatto sapere di ritenere una vera e propria “aggressione” le parole di Trump.

Il portavoce dell’Alto commissariato per i diritti umani, Rupert Colville, durante una conferenza stampa a Ginevra ha definito le parole di Trump “scioccanti, vergognose e razziste”, che “vanno contro i valori universali che il mondo ha così duramente perseguito dopo la seconda guerra mondiale e l’olocausto. Non c’è un’altra parola che può essere usata se non ‘razzista’. Se confermato e non smentito ufficialmente, si tratta di un pensiero vergognoso e scioccante”.

Di “parole allarmanti e estremamente offensive”, parla Jesse Duarte, vice segretario dell’African national congress, il primo partito del Sudafrica. “Gli Stati Uniti hanno milioni di disoccupati e di persone senza assistenza sanitaria, ma noi non faremo comunque commenti dispregiativi.Gli Usa sono, nella storia, il più grande esempio di Paese costruito sui valori della diversità e delle opportunità per tutti, soprattutto per i migranti”