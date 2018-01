Elezioni, Scilipoti Isgrò (FI): “Al via campagna elettorale a sostegno dei valori cristiani”

Agenpress. “E’ bello vedere qui centinaia di persone, provenienti da ogni parte del nostro paese, che desiderano tutelare, nel rispetto della sana laicità dello stato, i valori cristiani che oggi sono a rischio”. Lo ha dichiarato oggi il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò, durante il suo intervento in conclusione della riunione, che si è svolta a Roma, del coordinamento nazionale del movimento.

“Siamo determinati – ha aggiunto il senatore di Forza Italia – a difendere la nostra identità di credenti da una secolarizzazione dilagante. Il nostro mondo ci offre tragici esempi di quest’ultima, come l’attacco di ieri, che condanniamo con fermezza, contro alcune chiese cristiane in Cile. Una cultura ostile alle nostre tradizioni sta emergendo però anche in Italia, indirizzandola verso politiche contrarie ai valori antropologici. Questo clima di relativismo si riflette in scelte che generano povertà morale e materiale.

Unione Cristiana – ha concluso l’esponente azzurro – presenta all’opinione pubblica i suoi candidati e un programma elettorale, ricco di saggezza e di concretezza, che ha come priorità le necessità dei giovani lavoratori precari, degli scoraggiati, dei disoccupati, degli indigenti e degli anziani.