Losacco (PD): 3.9 Mln per Teatro Margherita ed ex Mercato pesce, riprova attenzione Mibact per Bari

Agenpress. “Ancora una volta il MIBACT e il Ministro Franceschini dimostrano grande attenzione per la nostra città. Dopo il primo finanziamento del 2015, sono state ampliate le risorse per il rifacimento del Teatro Margherita e dell’ex Mercato del Pesce, portando così nelle casse comunali ulteriori 3,9 milioni di euro, di cui 2 per il Teatro e 1,9 per il mercato del pesce.”

Lo annuncia in una nota il deputato barese del PD, Alberto Losacco.

Il MIBACT – prosegue Losacco – in questi anni è stato un interlocutore attento e sempre sensibile rispetto alle richieste che abbiamo formulato dal territorio, nell’ottica della crescita culturale e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico e museale.

Pensiamo alle risorse che hanno consentito la ristrutturazione del Castello Svevo e del Santa Chiara e a quelle, recentemente stanziate, per la ristrutturazione di Palazzo San Gaetano nella città vecchia.

Ma è importante ricordare anche l’impegno economico per la Devanna di Bitonto e, naturalmente, la grande attenzione per il rilancio del Petruzzelli, con un aumento del 20% delle risorse stanziate, in virtù del maggiore impegno profuso dal teatro e dalla Fondazione sul terreno dell’offerta, del riscontro di pubblico, del rapporto col tessuto cittadino. I quasi 4 milioni di euro in aggiunta per il Margherita e il Mercato del Pesce sono pertanto un ulteriore tassello per il polo dell’arte contemporanea e per la crescita complessiva della città”.