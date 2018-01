“Resto al Sud”. Bellanova appello agli amministratori del territorio: “Misura importante, sia conosciuta e utilizzata”

Agenpress. “Resto al Sud significa un patto con le nuove generazioni che hanno voglia di investire idee, creatività, lavoro e passione per la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno. E’ importante che sia quanto più conosciuta e utilizzata.

E per questo il ruolo degli amministratori territoriali, dei Sindaci, è fondamentale. E’ un appello che rivolgo a tutti gli amministratori del territorio, indipendentemente dall’appartenenza politica. Abbiamo a disposizione 1miliardo 250milioni. Facciamo che non un euro vada sprecato, che la nuova imprenditoria meridionale muova anche da qui”.

Così la VM Teresa Bellanova che ieri, a Supersano, in un’aula consiliare gremita, ha illustrato la misura ad un pubblico attento e interessato, soffermandosi sul cambio di passo inaugurato fin dal Governo Renzi nella logica del sostegno alle imprese.

“Proprio qui nel Salento”, ha annotato la VM Teresa Bellanova, “sappiamo bene come alcuni strumenti considerati importanti nel sostegno all’imprenditoria, ad esempio la 488, si siano rivelati più un danno che un’occasione e un’opportunità, lasciando sul campo capannoni vuoti e tribunali pieni. E’ la ragione per cui abbiamo preferito la logica dell’automaticità degli strumenti, come ad esempio ammortamento e iperammortamento che hanno dimostrato, Istat alla mano, tutta la loro bontà.

Oggi, o meglio a partire da lunedì prossimo 15 gennaio, si apre la procedura telematica per la presentazione di progetti che scommettono sul Mezzogiorno e sulla nascita di una nuova classe imprenditoriale. Una misura significativa perché afferma che il nuovo modello di sviluppo su cui il Mezzogiorno si sta confrontando non può fare a meno della forza e della passione delle generazioni più giovani.

Un intervento ad ampio spettro, per sostenere lo sviluppo dei servizi di qualità e anche di un nuovo modo per fare agricoltura. Con la stessa Misura prevediamo infatti azioni specifiche per sostenere l’imprenditoria giovanile in agricoltura con un finanziamento dedicato pari a 50 milioni di euro che insieme all’intervento sulla Banca delle terre abbandonate è segnale chiarissimo: esiste uno spazio rilevante e praticabile per un’agricoltura di qualità multifunzionale che non significa solo ‘ritorno alla terra’ ma anche e soprattutto tutela dell’ambiente e del paesaggio, recupero delle architetture rurali, agricoltura sostenibile, agricoltura sociale, agricoltura biologica, innovazione, costruzione di nuove identità territoriali, imprenditoriali, sociali.

Un nuovo modo di essere Mezzogiorno che, proprio per questo, ha bisogno del supporto delle amministrazioni territoriali. A cui dico: appropriatevi di questo come degli altri strumenti messi in campo in questi anni per una rigenerazione politica, sociale, economica, del Mezzogiorno. Nessuna norma, nessun decreto può avere potere taumaturgici se le opportunità a disposizione non vengono sapientemente coltivate e utilizzate, assumendo fino in fondo la responsabilità di un uso virtuoso delle risorse”.