Berlusconi: “Serve una rivoluzione fiscale che si chiama Flat tax”

Agenpress. Meno tasse, meno tasse, meno tasse – dichiara Silvio Berlusconi – intervistato a Domenica Live da Barbara D’Urso su Canale 5 – .

“Oggi siamo sotto una vera e propria oppressione fiscale. Serve una rivoluzione che si chiama Flat tax». «In Italia Abbiamo tasse altissime ed è difficilissimo compilare il modulo 730. La Flat tax sarà una tassa uguale per tutti, per famiglie e imprese, dovunque è stata applicata ha dato risultati straordinari. C’è un’unica aliquota che sarà pari o inferiore all’aliquota più bassa di quella che c’è oggi, il 23%. Ci sarà un modulo fatto da una pagina e non più di sedici pagine» e con la flat tax «si riduce l’evasione», sottolinea Silvio Berlusconi ricordando come la misura sia stata applicata in più di 60 Paesi.