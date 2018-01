Flat tax. Berlusconi. Pari a sotto il 23%. Padoan. Dove trovate i soldi? Brunetta. Coperture certe

Agenpress “Serve una rivoluzione fiscale che si chiama Flat tax”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Domenica Live, su Canale 5. “Oggi ci sono tasse altissime ed è difficilissimo compilare il modulo 730 per la compilazione. La Flat tax è una tassa uguale per tutti, per famiglie e imprese, dovunque è stata applicata ha dato risultati straordinari. C’è un’unica aliquota che sarà pari o inferiore all’aliquota più bassa di quella che c’è oggi, il 23%. Ci sarà un modulo da una pagina e non più di sedici pagine” e con la flat tax “si riduce l’evasione”, sottolinea Berlusconi ricordando come la misura sia stata applicata in più di 60 Paesi.

“Diteci dove trovate le decine e decine di miliardi che servono”, replica il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan. La flat tax “è il tipico prodotto da ‘bacchetta magica’ perché con l’introduzione sembra arrivi una semplificazione e l’abbattimento delle tasse”. ma a chi la propone chiedo “diteci dove trovate . “Capisco che dire flat tax suscita entusiasmo per chi pensa di votare in base a questa” ma produce un effetto regressivo ben noto di beneficio ai ricchi” .

Replica su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “La Flat Tax del centrodestra ha coperture certe, checché ne dica Pier Carlo Padoan. Il ministro dell’Economia e delle finanze aveva promesso di ridurre il debito pubblico, ‘dal prossimo anno’, e per quattro anni il debito è aumentato. Adesso Padoan ha finito gli anni, e s’offre al Partito democratico di Matteo Renzi per avere una poltroncina anche lui. Ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere”.