In Inghilterra diventa sempre più difficile trovare insegnanti

Agenpress. In Inghilterra la professione di docente non è molto ambita. Infatti rispetto allo scorso anno sono state presentate 6.510 domande in meno per accedere ai corsi di preparazione all’insegnamento.

I motivi sono dovuti ai carichi di lavoro. Numerose, infatti, sono le incombenze per i docenti inglesi:

otto ore di lavoro tutti i giorni;

incombenze di carattere burocratico e moduli da compilare;

bambini sempre più iperattivi e adolescenti fragili e sotto stress;

compilazione di richieste;

elaborazione di statistiche, medie e report.

Il Ministero, intanto, al fine di individuare docenti di valore e migliorare la qualità dell’insegnamento, ha lanciato un progetto volto a selezionare professionisti di altri settori a fine carriera affinché si rilancino come insegnanti nelle scuole superiori ed elementari.

Il progetto, lo scorso anno, ha portato in cattedra uno scienziato della Nasa, un esperto di sanità a livello nazionale e un diplomatico con esperienza in zone di guerra.