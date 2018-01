Napoli. Presentazione lista “Potere al Popolo”

Agenpress. Oggi più di 700 persone hanno partecipato alla presentazione della lista Potere al Popolo! a Napoli, presso il cinema Modernissimo.

Si sono susseguiti più di 20 interventi dei candidati e delle realtà sociali, vertenze e organizzazioni che hanno aderito all’appello dell’Ex Opg Je So Pazzo, tra cui la portavoce nazionale del progetto, Viola Carofalo, docente precaria all’università di Napoli L’Orientale.

A presentare l’iniziativa Francesca Fornario, giornalista e scrittrice che ha aderito al percorso ricordando l’importanza di avere finalmente un progetto da presentare alle tantissime persone che vivono condizioni di lavoro e di esclusione costante nelle loro vite, che continuamente le scrivono per avere una voce e finalmente potranno avere anche una prospettiva politica che li identifica e li supporta veramente, con i fatti e senza un passato di compromessi e di riforme che hanno peggiorato le loro condizioni di vita.

I candidati sono stati scelti durante le assemblee territoriali che hanno visto un’incredibile partecipazione e sono l’espressione di anni di lotta e di costruzione di realtà sociali indipendenti. Per il collegio uninominale della Camera del Centro Storico sarà candidata Chiara Capretti, studentessa di 27 anni e espressione dell’Ex Opg Je so Pazzo; per il collegio uninominale della Camera del Vomero-Arenella sarà candidato lo storico Giuseppe Aragno, da anni impegnato nella diffusione dei valori dell’antifascismo e a fianco dei movimenti; nel collegio uninominale di Bagnoli ci sarà la candidatura di Salvatore Cosentino, precario dello spettacolo e espressione dei comitati per la riqualificazione dell’area Ex-Ital Sider; per il Collegio Uninominale di Ponticelli-Scampia ci sarà invece la candidatura di Barbara Pierro, fondatrice dell’associazione “Chi Rom e chi No” e da sempre impegnata per l’integrazione nella periferia Nord della città.

“Abbiamo il compito di mostrare quella parte del paese che non si racconta ma che ogni giorno si organizza e costruisce reti di solidarietà, che si impegna sui territori nelle lotte sul lavoro, per la giustizia ambientale per i diritti civili e sociali. Quella parte del paese che non si arrende e a cui non andremo a chiedere semplicemente un voto, ma la diretta partecipazione al progetto per costruire insieme un’orizzonte che ci faccia diventare grandi. Infatti, proprio perchè oggi siamo piccoli dobbiamo pensare più grande degli altri. Facciamo delle nostre differenze una ricchezza e non ci potrà fermare nessuno” ha dichiarato Viola Carofalo, capo politico della lista Potere al popolo!

E’ intervenuto anche lo storico sindacalista ed ex-segretario della Fiom Giorgio Cremaschi, che ha dichiarato: “Finalmente possiamo andare a votare per qualcosa di cui siamo fieri!”

Di seguito la lista completa dei candidati nei collegi di Camera e Senato nella circoscrizione di Napoli

CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGI UNINOMINALI

CENTRO/SAN LORENZO: Chiara Capretti

VOMERO/ARENELLA: Giuseppe Aragno

PONTICELLI/SCAMPIA: Barbara Pierro

FUORIGROTTA/CHIAIANO: Salvatore Cosentino

COLLEGIO PLURINOMINALE- Campania 1 – 02

1)Gianpiero Laurenzano

2)Rosaria Galiero

3)Gianluca Cavotti

4)Lina Petrone

SENATO

COLLEGI UNINOMINALI

NAPOLI: DANIELA MARTIRE

NAPOLI: Michele Franco

CASORIA: PATRIZIA TURCHI

GIUGLIANO: ANTONIO REGA

COLLEGIO PLURINOMINALE- Campania 2

1)Danilo Risi

2)Arianna Organo

3)Domenico Cordone

4)Licia Ferrante