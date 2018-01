Renzi: “Facciamo prevalere le ragioni della speranza contro le ragioni del rancore”

Agenpress. “C’è da vincere contro le incompetenze di chi, se non torna un bilancio, con la penna mette 5 milioni in più, e di chi deve risolvere il problema di rifiuti ma quando scopre che chi lo può aiutare è del Pd, ferma tutto.

Da qui al 4 marzo c’è da vincere contro i Cinque Stelle: l’incompetenza elevata a elemento di orgoglio“.

Il segretario Pd esordisce all’incontro ‘Milano, Lombardia, Italia. Obiettivo Governo‘, ospitato al teatro Franco Parenti di Milano, dicendo che è lì per “costruire proposte”, non per le polemiche. “Guardo i sondaggi e vedo che i commentatori hanno già votato, i talk show anche, ma i cittadini ancora no. Rovesciamo la paura del futuro e disegniamo nuovi orizzonti”

Con lui ci sono il ministro Carlo Calenda, il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, e candidato del centro-sinistra alla presidenza della Regione Lombardia.