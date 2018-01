Sviluppo, ricerca, crescita, lavoro. Domani la VM Teresa Bellanova in Emilia

Agenpress. A Brasimone per una visita al Centro di ricerca Enea, uno dei maggiori centri di ricerca a livello nazionale e internazionale dedicato allo studio e allo sviluppo delle tecnologie nei settori della fissione e fusione nucleare; a Castiglione dei Pepoli per discutere con i Sindaci e gli Amministratori del territorio montano sulle connessioni sviluppo economico e ricerca alla luce di Industria 4.0 e delle misure in Legge di bilancio tese a rafforzare la competitività delle imprese e dei territori nel segno della infrastrutturazione tecnologica e della formazione continua; a Bologna per incontrare a Palazzo D’Accursio rappresentanze sindacali e imprenditoriali sui temi dell’innovazione e della crescita e per illustrare il recente Decreto Mise-Mef sui Competence Center.

Sono le tappe della giornata di domani che vedrà la VM Teresa Bellanova tornare in Emilia, stavolta nel segno di un confronto su competenze, innovazione, ricerca, Industria 4.0.

Situato sull’Appennino Tosco-Emiliano nel comune di Camugnano, in provincia di Bologna, il Centro di ricerca Enea di Brasimone, prima tappa della VM Teresa Bellanova, fra i maggiori centri di ricerca a livello nazionale e internazionale dedicato allo studio e allo sviluppo delle tecnologie nei settori della fissione e fusione nucleare, rappresenta una importante realtà, non solo economica, per tutto il territorio circostante. Un vero e proprio villaggio della ricerca, caratterizzato inoltre da rilevanti attività nei campi della radioprotezione fisica, del monitoraggio ambientale, della sicurezza e supporto logistico al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

“Spesso dimentichiamo colpevolmente come nel nostro Paese siano presenti Centri di ricerca assolutamente eccellenti e competitivi a livello globale e come debba essere compito prioritario dell’intera filiera istituzionale, e naturalmente del Governo, favorire le condizioni perché questi Centri possano dispiegare al massimo le loro potenzialità, le loro eccellenze, la loro competitività”, afferma la VM Teresa Bellanova.