Ue, Maullu (FI): “Bene presidente Berlusconi su migranti, serve più collaborazione con Europa

Agenpress. “Il presidente Berlusconi ha perfettamente ragione: per neutralizzare i rischi legati all’aumento dell’immigrazione incontrollata, tra i quali il moltiplicarsi della microcriminalità, il nuovo governo dovrà intavolare una discussione seria e costruttiva con l’Europa, in modo tale da stipulare accordi precisi con i governi dei Paesi africani, con le nazioni di origine della maggior parte dei migranti.

Per parte nostra, in Europa e nelle sedi comunitarie continueremo a sottolineare la gravità della situazione italiana, sollecitando l’approvazione di programmi per l’Africa ed indicando i comportamenti inaccettabili di alcuni stati canaglia, di tutte quelle nazioni che continuano a rifiutare il loro sostegno in materia di ricollocamenti.

Con queste premesse, il percorso per il 2018 sembra già tracciato: l’obiettivo è rappresentato dalla riduzione degli sbarchi, dalla neutralizzazione della criminalità, e per raggiungerlo il nuovo governo dovrà necessariamente interfacciarsi con l’Europa”.