Roma. Convegno su “Africa, futuro dell’Europa? La visione della Diaspora Africana Nera in Italia”

Agenpress – Venerdì 19 gennaio 2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso la Sala Pio XI di Palazzo San Calisto in Roma si terrà il convegno “Africa, futuro dell’Europa? – La visione della Diaspora Africana Nera d’Italia” organizzato dalla REDANI, Rete della Diaspora Africana Nera d’Italia. L’evento si colloca nell’ambito della chiusura della campagna Anche Le Immagini Uccidono , lanciata da REDANI, Rete della Diaspora Africana Nera in Italia il 20 novembre 2015 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, al fine di sensibilizzare la società civile, le Istituzioni e gli operatori di comunicazione sociale circa l’uso etico e responsabile delle immagini di donne e bambini africani nelle campagne di raccolta fondi.

L’iniziativa giunge in un contesto in cui diversi studi sulle relazioni economiche tra l’Unione Europea e il Continente africano evidenziano sempre più spesso come in Africa si stia giocando il futuro economico dell’UE, e quindi anche dell’Italia, anche in contrapposizione ad attori protagonisti come Cina e Stati Uniti, tutti attratti da materie prime e dalla crescita demografica della classe media africana.

Secondo un rapporto del novembre 2017 della Commissione Europea per il Commercio, l’UE è già il primo partner commerciale dell’Africa, con un volume d’affari pari a 227,5 miliardi di euro nel 2016, e secondo l’ISPI nel 2015 il 36% delle rimesse dirette in Africa sono giunte dalle diaspore presenti nell’Unione Europea, due dati che mostrano come la sinergia e il legame tra Africa ed Europa sia sempre più stretto e confidenziale. In tutto questo l’Italia gioca un ruolo di primo piano, come ricordato su Limes il 6 dicembre 2017: dalla ventunesima posizione del 2014, oggi l’Italia è al terzo posto per volume di investimenti in Africa, la prima in Europa.

Dal punto di vista della Diaspora Africana Nera in Italia il futuro dell’Europa in Africa e delle relazioni tra i due continenti si gioca qui ed ora. Il convegno “Africa, futuro dell’Europa? – La visione della Diaspora Africana Nera in Italia” vuole essere non solo un momento di discussione su temi inerenti la funzionalità delle relazioni tra i due continenti, ma anche di incontro con gli operatori della comunicazione e la società civile al fine di presentare gli strumenti operativi che REDANI ha deciso di mettere in campo nel 2018.

L’obiettivo del convegno è promuovere un nuovo sguardo sul futuro delle relazioni tra i due Continenti, al di fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni, basato sulla conoscenza e rivolto alle nuove generazioni emergenti.

Nel corso del convegno verranno presentati i criteri progettuali, nati dalla campagna Anche Le Immagini Uccidono, per l’istituzione di un Osservatorio utile a monitorare la scelta e l’uso delle immagini e degli script riferiti a situazioni e contesti riguardanti l’Africa, usati nelle campagne di raccolta fondi da parte di associazioni e ONG e il lancio di “REDANI Educational Center” per la formazione di giovani professionisti protagonisti delle nuove relazioni commerciali, di business e di cooperazione tra Europa ed Africa.