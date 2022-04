007 Kiev. Forze russe intercettate. Mosca ordina di radere al suolo l’acciaieria di Azovstal

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari ucraini hanno affermato che le forze russe hanno iniziato a bombardare e bombardare la fabbrica Azovstal nella città assediata di Mariupol, dove le forze ucraine e i civili sono ancora circondati.

Il servizio di sicurezza ucraino ha diffuso l’intercettazione di una telefonata in cui un militare russo parla di un ordine della leadership di radere al suolo le acciaierie Azovstal a Mariupol. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform.

“Nonostante il numero superiore, gli occupanti russi non possono impadronirsi della Mariupol ucraina. Pertanto – scrive il servizio di sicurezza su Telegram – vogliono radere al suolo l’acciaieria Azovstal, dove i nostri combattenti tengono la difesa. Gli occupanti trascurano il fatto che anche dei civili si nascondono nell’impianto. I russi stanno preparando ‘sorprese’ da tre tonnellate dal cielo”.

“Un tenente colonnello è venuto e ha detto: ‘Lo sperimenterai tu stesso, dammi retta. Immagina solo questa onda d’urto”, ha detto il militare intercettato in una telefonata alla moglie, riferiscono i servizi di sicurezza ucraini. E a una domanda sul destino della popolazione civile, risponde: “Se ne sono andati tutti. Tutti quelli che volevano andarsene se ne sono andati. Sono rimasti solo i patrioti e quelli che si credono molto intelligenti”. Secondo il Servizio di sicurezza ucraino, “questa è un’altra conferma che il vero obiettivo dei ‘liberatori’ in Ucraina è spazzare via il nostro Stato dalla faccia della terra.

Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha affermato in una dichiarazione che le forze russe “non stanno solo colpendo Azovstal con bombe ma anche con artiglieria e carri armati, continuando i loro caotici attacchi alla zona residenziale del distretto della Rive Gauche (Livoberezhnyi) lungo la linea da Meotidy Boulevard.”

L’esercito russo ha concesso agli ucraini che difendevano l’Azovstal fino alle 12:00, ora di Mosca, martedì (5:00 ET) per arrendersi, una scadenza che ora è scaduta.

Liudmyla Denisova, difensore civico per i diritti umani del parlamento ucraino, ha affermato che circa 1.000 civili, compresi i bambini, rimangono nel seminterrato dell’impianto, una cifra coerente con le stime fornite dalle unità ucraine a difesa dell’impianto.

Denisova ha affermato che le forze russe avevano ordinato ai residenti di indossare bracciali bianchi – simili a quelli indossati come identificatori di amici o nemici dalle forze russe e separatiste – quando si spostavano intorno a Mariupol, rendendoli più difficili da distinguere dai combattenti.