11 settembre. Bush, 20 anni fa “abbiamo scoperto tutti che le nostre vite sarebbero cambiate per sempre”

- Advertisement -

AgenPress – L’ex presidente George W. Bush ha lanciato un appello per l’unità e ha onorato le vittime dell’11 settembre durante la cerimonia di commemorazione al memoriale del volo 93 a Shanksville, in Pennsylvania.

“Nelle settimane e nei mesi successivi agli attacchi dell’11 settembre, sono stato orgoglioso di guidare un popolo straordinario, resiliente e unito. Quando si tratta dell’unità dell’America, quei giorni sembrano lontani dai nostri”, ha detto Bush in un discorso questo mattina.

- Advertisement -

“Sembra all’opera una forza maligna nella nostra vita comune che trasforma ogni disaccordo in una discussione e ogni discussione in uno scontro di culture. Gran parte della nostra politica è diventata un semplice appello alla rabbia, alla paura e al risentimento. Questo ci lascia preoccupati per il nostro nazione e il nostro futuro insieme. Vengo senza spiegazioni o soluzioni. Posso solo dirvi quello che ho visto. Nel giorno della prova e del dolore dell’America, ho visto milioni di persone istintivamente afferrare la mano di un vicino e radunarsi per la causa di uno un altro. Quella è l’America che conosco”, ha detto.

Bush ha anche invitato gli americani a continuare a vigilare contro il terrorismo sia in patria che all’estero.

“Molti americani hanno faticato a capire perché un nemico ci avrebbe odiato con tanto zelo. Le misure di sicurezza incorporate nelle nostre vite sono sia fonti di conforto che promemoria della nostra vulnerabilità. E abbiamo visto prove crescenti che i pericoli per il nostro paese possono venire non solo oltre i confini ma dalla violenza che si accumula all’interno. C’è poca sovrapposizione culturale tra estremisti violenti all’estero ed estremisti violenti in patria. Ma nel loro disprezzo per il pluralismo, nel loro disprezzo per la vita umana, nella loro determinazione a contaminare i simboli nazionali, sono figli di lo stesso spirito ripugnante. Ed è nostro continuo dovere affrontarli”, ha detto Bush.

“Questa non è mera nostalgia. È la versione più vera di noi stessi. È ciò che siamo stati e ciò che possiamo essere di nuovo. 20 anni fa, i terroristi hanno scelto un gruppo casuale di americani su un volo di routine come danno collaterale in uno spettacolare atto di terrore. I 33 passeggeri e i sette membri dell’equipaggio del volo 93 avrebbero potuto essere un qualsiasi gruppo di cittadini scelto dal destino. In un certo senso, hanno sostituito tutti noi. I terroristi hanno presto scoperto che un gruppo casuale di americani è un gruppo eccezionale di persone”, ha detto Bush.

- Advertisement -

“Ogni volta che abbiamo bisogno di speranza e ispirazione, possiamo guardare al cielo e ricordare”, ha aggiunto.

“Vent’anni fa, abbiamo scoperto tutti, in modi diversi, in luoghi diversi, ma tutti nello stesso momento, che le nostre vite sarebbero cambiate per sempre. Il mondo era rumoroso di carneficine e sirene, poi silenzioso con voci mancanti che non sarebbero mai state ascoltato di nuovo. Queste vite rimangono preziose per il nostro paese e infinitamente preziose per molti di voi. Oggi ricordiamo la vostra perdita. Condividiamo il vostro dolore e onoriamo gli uomini e le donne che avete amato così a lungo e così bene”, ha detto Bush in un discorso.

“C’è stato orrore per la portata della distruzione e timore reverenziale per il coraggio e la gentilezza che si sono alzati per affrontarlo. C’è stato shock per l’audacia del male e gratitudine per l’eroismo e la decenza che lo hanno opposto. Nel sacrificio del primo soccorritori e l’aiuto reciproco degli estranei, nella solidarietà del dolore e della grazia, le azioni di un nemico hanno rivelato lo spirito di un popolo. Eravamo orgogliosi della nostra nazione ferita”.