AgenPress – Joe Biden “no dovrebbe venire qui, non gli appartiene dopo lo sconsiderato ritiro dall’Afghanistan”. Rudolph Giuliani, fedelissimo di Donald Trump e sindaco di New York l’11 settembre 2001, ritiene che il presidente americano non dovrebbe partecipare alle commemorazioni a Ground Zero. “Ha preso decisioni sconsiderate, quasi assurde. Non lo rispetto” per le sue azioni in Afghanistan, che sono fra le “più avventate della storia americana”, ha aggiunto Giuliani in merito a Biden.