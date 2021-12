- Advertisement -

AgenPress. Si terrà a Venezia, lunedì 13 a partire dalle ore 14.00 e martedì 14 dicembre 2021 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, la prossima conferenza dei ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa, primo evento di livello ministeriale del semestre di presidenza italiana.

L’incontro dal titolo “Crime and criminal justice – the role of restorative justice in Europe” ha come tema la giustizia riparativa.