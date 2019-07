L’ opinione di Roberto Napoletano. Il valore del ruolo di garanzia di Conte, la Nazione trasfigurata e la cassa da restituire

Agenpress – Bisogna dirlo una volta per tutte. Questa slot machine, inserita sotto traccia nelle pieghe del bilancio pubblico italiano, sputa ogni anno decine e decine di miliardi sottratti al Sud e regalati al Nord. Misura algebricamente quanto la “banda del buco” del Grande Partito del Nord ha indebitamente sottratto ai diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini del Mezzogiorno.

Si chiama Spesa Storica ed è il meccanismo infernale con cui, giorno dopo giorno, le Regioni ricche del Nord si abbuffano di quattrini pubblici non loro e che permettono al più querulo dei loro Governatori, Stefano Bonaccini, che guida l’Emilia-Romagna, di continuare a dire il falso, come la ministra Erika Stefani, ovviamente a pancia piena. Basta, Bonaccini, di prendere in giro gli italiani. Abbia la dignità di tacere. Capiamo che, essendo un esponente di punta del Pd, non può non essere dalla parte dei ricchi e muoia dalla voglia di continuare a togliere ai poveri, saccheggiando il bilancio pubblico, per continuare a assumere nella sanità pubblica emiliana e a riempire di prebende assistenziali i suoi potenziali (ricchi) elettori. Comprendiamo che, essendo anche lui del Pd, il suo “compagno di merende”, Paolo Gentiloni, ex premier e oggi presidente del Pd, si sia affrettato a leccare la pantofola sua e dei Governatori di Lombardia e Veneto detentori con lei della golden share (reale) del potere in Italia e abbia messo la sua firma in calce alle pre-intese più incostituzionali che la storia ricordi con Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto. Non passa giorno che il Bonaccini con la “pancia piena” non intimi da qualche giornale al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di muoversi, che non è serio, che se salta l’autonomia è colpa sua. Meno male che Conte esiste, meno male che questo Paese ha un Presidente del Consiglio che può dare lezioni di diritto ai vari Bonaccini, Fontana e Zaia (in questo caso gli consigliamo di lasciar perdere, non capirebbero), ma soprattutto sa di che cosa sta parlando, è consapevole che con la Costituzione non si gioca e neppure con tributi e meccanismi perequativi

