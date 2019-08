Meteo. Cieli sereni, temperature in aumento

Agenpress – AL NORD. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali con locali precipitazioni solo tra Veneto e Friuli. Instabilità in aumento al pomeriggio sulle Alpi con acquazzoni e temporali, in estensione verso le pianure in serata e in nottata.

AL CENTRO. Tempo stabile e soleggiato nelle ore diurne al Centro Italia, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Anche in serata i cieli rimarranno generalmente sereni, prima di un aumento della nuvolosità nella notte ad iniziare da Lazio e Toscana.

AL SUD. Sole prevalente al Sud sia al mattino che al pomeriggio, con solo qualche nube innocua sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Nelle ore serali si rinnovano condizioni di generale stabilità con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

http://centrometeoitaliano.it