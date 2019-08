Laura Corrotti (Lega): “Nel Pd gara di petizioni perché leadership assente”

Agenpress. “A quanto pare ormai è abitudine del Partito Democratico lanciare petizioni a giorni alterni per richiedere la sfiducia del ministro Salvini, prima Matteo Renzi attraverso i comitati civici poi Nicola Zingaretti con la raccolta firme alle Feste dell’Unità.

Petizioni che sembrano più una sfida politica tra i due strumentalizzando una proposta che con molta probabilità si trasformerà in una conta interna al Pd, ormai ridotto ai minimi termini.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, farebbe meglio ad ascoltare i cittadini laziali anziché fare spot e annunci come quello dell’uscita dal commissariamento della sanità, ad oggi non ancora avvenuta ufficialmente, e tutelare gli agricoltori laziali totalmente abbandonati dal PTPR approvato questa mattina all’alba in Aula dopo oltre dodici ore di rinvii. Se non è all’altezza del ruolo che ricopre, come sta dimostrando giorno dopo giorno, l’unico che dovrebbe presentare le proprie dimissioni è lui.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.