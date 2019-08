Pernigotti, Porchietto (FI): M5S canta vittoria, ma la tutela del marchio è una vittoria della giunta regionale

Agenpress. “Il M5S si spertica nel cantare vittoria per aver ottenuto la reindustrializzazione della Pernigotti ma la tutela del marchio deriva principalmente dalla posizione ferma assunta dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore al Lavoro Elena Chiorino, che in queste settimane non hanno mai arretrato con la proprietà chiedendo di tutelare il marchio e le maestranze ad esso collegate.

Apro solo una parantesi: sappiamo bene che nelle reindustrializzazioni sono centrali i piani industriali e il monitoraggio degli stessi: sarà fondamentale non perdere mai di vista questo punto per evitare le beffe che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni in Piemonte”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, già assessore al Lavoro della Regione Piemonte e responsabile regionale del Dipartimento Attività Produttive per gli azzurri piemontesi.