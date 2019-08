Brunetta (FI): “Perchè la Lega continua a rimanere al Governo con il M5S che sull’economia la pensa all’esatto opposto?”

Agenpress. Ci rallegriamo nel vedere che Matteo Salvini e la Lega siano finalmente tornati a sostenere il programma economico presentato dal centrodestra alle scorse elezioni politiche nazionali, vale a dire la realizzazione della flat tax, il taglio del costo del lavoro, il no a salario minimo e reddito di cittadinanza e la spinta alle infrastrutture.



Proprio per questo motivo, ci chiediamo ancora di più il perché la Lega continui ostinatamente a rimanere al Governo con il Movimento Cinque Stelle, ovvero alleata con un partito che sulle questioni economiche la pensa all’esatto opposto, convinto com’è di poter rilanciare la disastrata economia italiana con miliardi di euro in più di spesa assistenzialista, che in pochi mesi ha già mandato l’Italia in recessione.

E’ quanto dichiara in una nota Renato Brunetta.