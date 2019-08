Salvini, Pd Lazio: “Il suo beach tour inizia con un flop a Sabaudia”

Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.

“Salvini presto si accorgerà che quella grande onda di aspettative costruita con tante promesse false – prosegue – alla fine lo travolgerà con la stessa rapidità con cui lo ha portato in alto. Si è montato la testa, crede di essere una rock star ma in realtà vale come una canzonetta estiva che dura solo una stagione”.