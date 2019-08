Salvini: “Intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi”

“Se c’è qualche problema da risolvere va risolto in fretta, se va fatta una scelta va fatta netta e chiara, gli italiani non possono aspettare i litigi perenni”, ha sottolineato Salvini . “Dobbiamo fare in maniera veloce, compatta, energica, coraggiosa quel che vogliamo fare. Tutti al tavolo delle parti sociali ci han chiesto dei sì, coraggio e investimenti. Non è più il momento dei no, dei forse, dei dubbi”.

Tra le riforme da fare Salvini ha citato in primis quella della giustizia e ha poi sottolineato: “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?” – conclude Matteo Salvini -.