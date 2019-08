Trasporti: Bergamini (FI), chiesto a Trenitalia maggiore sviluppo in Toscana

Agenpress. “Ieri con la collega Erica Mazzetti abbiamo incontrato i vertici di Trenitalia per analizzare alcune delle problematiche legate al trasporto ferroviario in Toscana.

Nel corso dell’incontro abbiamo fatto presente all’azienda la necessità di implementare la rete ferroviaria, anche quella ad Alta Velocità, in una regione a fortissima vocazione turistica e che dunque necessita di un importante sviluppo infrastrutturale. In particolare, sono state analizzate le potenzialità di sviluppo di Prato, terza città del centro Italia, e di Chiusi e più in generale dell’area del senese”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e responsabile Trasporti, Tlc e Poste di Forza Italia.