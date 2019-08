M5S: Credete veramente che la Lega abbia fatto cadere il Governo per i “no”?

Agenpress. Credete veramente che la Lega abbia fatto cadere il Governo per i “no”?

Esiste un Contratto al quale diciamo SI. Solo quello conta. Di quali “no” parla? Quando Salvini ha firmato il Contratto sapeva bene che noi del MoVimento siamo contro le lobby. Non accetteremo mai inceneritori, trivelle, nucleare, appalti per gli amici, favori alle mafie, come la vecchia politica che ha spolpato vivo questo Paese. Combatteremo sempre contro questo sistema.

Noi lavoriamo solo negli interessi degli italiani. A settembre avremmo approvato il taglio di 345 parlamentari, la riforma della giustizia per togliere la prescrizione, sarebbero partite la revoca delle concessioni autostradali, il Salario Minimo per milioni di lavoratori sfruttati, l’eliminazione del Bollo auto e il taglio delle tasse. A tutto questo diciamo SI.

Gli italiani sapranno giudicare.