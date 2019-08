Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Crisi incide su vertenze di lavoro”

Agenpress. “Tra le gravi conseguenze da mettere nel debito conto in caso di crisi di governo, e sulle quali meditare e valutare attentamente, ci sono le vertenze di lavoro in atto. Penso a quella tarantina di Arcelor Mittal, o a Mercatone Uno. A questi lavoratori dei giochetti della politica o delle ambizioni di partiti e persone, interessa molto poco.

Un Paese senza un governo nella pienezza dei poteri non sarebbe in grado di offrire a questi italiani risposte certe e sicure. Si considerino anche queste circostanze”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò