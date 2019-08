Centinaio (Lega). Il M5s aveva straperso le Europee e la reazione è stata il ‘no’ a tutto

Agenpress – “L’idea che ci sia un governo che vada in continuazione allo scontro dei due contraenti, che tutte le volte che c’è un argomento all’ordine del giorno ci sia una parte che propone e una che dice di no, ha portato a questa situazione in questo periodo dell’anno”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio intervistato al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

“Questa esperienza si è distinta per due fasi. Una iniziale, dove si lavorava bene, con sintonia, c’era l’idea di dimostrare che questo governo era fatto da persone normali che avevano l’idea di cambiare le cose”, “poi ad aprile con la campagna per le Europee abbiamo notato un’accelerazione negativa dei nostri colleghi” M5s, “e quando abbiamo chiesto di confrontarci su argomenti seri e concreti, Tav sì Tav no, reddito di cittadinanza sì reddito no, la risposta era che eravamo figli di Tangentopoli, che eravamo mafiosi, che eravamo amici di Berlusconi, di me che vengo dalla Valtellina hanno detto che ero referente della mafia siciliana”.

“La verità è che M5s aveva straperso le Europee e la reazione è stata il ‘no’ a tutto”.

“Questo è un governo anomalo e diverso dalle logiche della politica italiana” e “l’apertura di una crisi estiva è semplicemente l’atto finale di un periodo in cui noi avevamo in più di un’occasione evidenziato il nostro malessere”.

“Se mi sento ancora un ministro del Governo Conte, dico di sì. Fin quando Gian Marco Centinaio non presenterà la lettera di dimissioni, quando e se sarà, o fin quando Conte non andrà dal presidente Mattarella a presentare le dimissioni, quando e se sarà, io andrò avanti a fare il mio lavoro”.

“Se tornasse il governo del sì io non avrei problemi a governare”, ha anche detto Centinaio, “non rinnego neanche un minuto di questo Governo”.