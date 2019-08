Gianni Sammarco (FI): Crisi, un Giano bifronte Pd-M5s ecco chi è la vera casta!

Agenpress. Una vera notte della Taranta il ballo convulso di dichiarazioni false e bugiarde che si sono susseguite sul palco della politica di ferragosto. Un palco che i pontieri del Pd avevano messo in piedi da tempo.

La lega avrebbe dovuto muoversi all’indomani del voto europeo ma, pur nei tempi sbagliati, una cosa buona l’ha fatta: ha messo tutto in discussione per andare giustamente al voto. Il problema è che in un Esecutivo dove sono i 5 stelle i primi a non mollare di un centimetro si è ottenuto solo il risultato di sfilare la maschera a questo Governo.

Un Giano bifronte Pd-M5s ecco chi è la vera casta! Dicono di voler bene all’Italia ma non sono disposti a mollare di un millimetro le loro poltrone e quindi difficilmente ci sarà spazio per andare a votare: quanto di più lontano si possa immaginare dal volere degli elettori.

Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di FI Lazio.