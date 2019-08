Calenda. Se il PD si allea con il M5S è finito. Fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori

Agenpress – “Con i grillini il Pd è finito. Elezioni subito o farò un altro partito”. Così Carlo Calenda in un’intervista al quotidiano Il Foglio. “La direzione nazionale ha preso una linea, ‘Se il Governo cade per noi ci sono solo le elezioni’.

All’unanimità – scrive l’eurodeputato Pd-Siamo Europei su Twitter in risposta a una critica -. Fino a questo momento è la linea vigente. Se cambierà farò quello che ho sempre detto, al contrario di molti altri. Passi lunghi e ben distesi”.

“Quello che si profila è un girotondo per me insopportabile”, dice Calenda in un’intervista al Tg4 che andrà in onda stasera a proposito dei contatti tra M5S e Pd per la formazione di un nuovo governo. “Questo governo ha governato malissimo. Ha fallito. Ma peggio sarebbe un governo Pd/M5S, che fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori. Non ci accomuna niente”, così l’ex ministro.

“Se questo accadrà’ – l’ho già detto – uscirò’ e faro’ la mia battaglia per ridare rappresentanza a milioni di cittadini italiani seri .

Valuterò come costruire una grande lista civica e politica che si sappia opporre a questa deriva di estremismo. Mi pare che su questa linea ci siamo io , Minniti, forse Gentiloni – risponde ancora l’eurodeputato -. Tutti gli altri, da Renzi a D’Alema, sono schierati per non andare alle elezioni, pronti all’intesa con i 5 stelle per non perdere la poltrona. E’ una valanga di trasformismo di una classe dirigente che non dovrebbe governare un grande Paese”. Secondo Calenda, “così i grillini rischiano di prendere la leadership anche del Pd”.