Nicola Morra (M5S): “Salvini politico spregiudicato e cinico”

Agenpress. Il 20 agosto Conte, com’è giusto e come la Costituzione suggerisce, si presenterà in aula per proporre delle comunicazioni che avranno come principale se non unico tema la crisi di governo dapprima evocata e poi negata dal leader della Lega Nord.

Qualora Conte il 20 non venga sfiduciato in aula, il 22 alla Camera si voterà in quarta battuta, come prevede la Costituzione, la riduzione del numero dei parlamentari.

Ed avremo ottenuto un risultato storico, per la rottura di delicati equilibri di potere che da quasi 60 anni governano il mercato elettorale italiano. Oltre a risparmiare immediatamente 100 milioni di euro l’anno, e, soprattutto, ad evitare che tanti, piuttosto che onorare il ruolo di rappresentanti della nazione, approfittino della funzione per ottenerne solo privilegio.