Roberto Saviano: “Il destino di Salvini è il carcere basterà che si spengano le luci”

Agenpress. Fino a quando vigerà la stupida e disumana politica dei “porti chiusi”, non sarà possibile per l’Europa pensare a una nuova stagione politica in materia di immigrazione e, soprattutto, di integrazione.

Mi auguro che oggi i 134 migranti ancora a bordo della OpenArms possano finalmente sbarcare in Italia, mettendo fine alle conseguenze di questo ennesimo crimine subìto dai più deboli e indifesi che, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici (travestiti da Guardia costiera e da noi finanziati), ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il MinistrodellaMalaVita che siede – speriamo ancora per poco – a capo del Viminale.

Una tortura fine a se stessa, che non riesce nemmeno più a distrarre dalla irresponsabilità e da una conclamata incapacità politica.



Ma il destino di Matteo Salvini è il carcere, e questo lo sta capendo anche lui; basterà che si spengano le luci. Non sappiamo quando né come, ma si può scappare una volta, magari due, poi però arriva il momento in cui si dovrà rendere conto delle proprie nefandezze. Speriamo che almeno in quel momento sia in grado di mostrare un minimo di onore.

E’ quanto dichiara, in una nota, Roberto Saviano.