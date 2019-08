Lorenzo Cesa (UDC): De Gasperi, la sua figura rappresenta ancora oggi un modello per la politica

Agenpress. De Gasperi fu fra i fondatori della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio nei difficili anni della ricostruzione e del dopoguerra. Seppe guidare con mano ferma il nostro Paese instradandolo con decisione verso la democrazia e la libertà. L’Italia e l’Europa devono molto a De Gasperi e la sua figura rappresenta ancora oggi un modello per la politica.

Le sue idee, i suoi spunti, le sue riflessioni, la sua azione governativa sono un faro nel buio dei nostri tempi, un modello da seguire per ogni sincero democratico. Si è sempre battuto per giustizia, libertà e verità è ha sempre saputo interpretare il sentire della gente e si è fatto carico di tanti problemi. Non ha mai trascurato i punti più fragili della società e si è sempre ispirato a valori che univano.

Così in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.