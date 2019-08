On. Irene Pivetti (Italia Madre): Centro, bene Carfagna, è il momento per i moderati del C. Destra di farsi sentire

Agenpress. In questo momento in cui tutto è possibile manca la voce forte dei moderati. Dispiace non sentire Berlusconi. Dispiace vedere Forza Italia, che in Italia rappresenta il Partito Popolare Europeo, ferma al palo.

L’operazione utile poteva essere la riaggregazione al di là di Forza Italia affidata a Mara Carfagna, ma è stata purtroppo fermata di colpo. Si deve ripartire da lì, dalla capacità di collaborare per riportare al centro della politica i valori democratici, liberali, il principio di sussidiarietà per uno Stato leggero.

Italia Madre è a disposizione per questa missione, con le sue risorse in tutto il territorio nazionale, per il bene del centrodestra e per il bene del Paese.

Così Irene Pivetti già presidente della Camera di Deputati.